Üsküdar’da balkonu çöken binada büyük tehlike

Üsküdar’da 4 katlı binanın 3'ncü kat balkonunda çökme meydana geldi. Kolonlarında çatlak tespit edilen binada yaşayanlar tahliye edildi.

