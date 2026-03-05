CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RAMAZAN
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Üsküdar’da balkonu çöken binada büyük tehlike
Üsküdar’da balkonu çöken binada büyük tehlike
Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 09:03
Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 09:05
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Üsküdar’da 4 katlı binanın 3'ncü kat balkonunda çökme meydana geldi. Kolonlarında çatlak tespit edilen binada yaşayanlar tahliye edildi.
Bunlar da Var
01:08
GOL | Gaziantep FK 0-3 Fenerbahçe
04.03.2026
Çarşamba
04:25
GOL | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
04.03.2026
Çarşamba
01:17
GOL | Beşiktaş 4-0 Çaykur Rizespor
04.03.2026
Çarşamba
01:23
GOL | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe
04.03.2026
Çarşamba
CANLI YAYIN