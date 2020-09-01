Adana’da babanın evlat isyanı: Böyle evlat olmaz olsun

01.09.2020 10:01

Son dakika haberine göre, Adana’da bir baba kendisini darp edip minibüsüne de tabanca ile ateş edip kaçan oğlu için “böyle evlat olmaz olsun” dedi. Silahtan çıkan mermi ise Halil İbrahim D.'ye ait minibüse isabet etti. Olayın ardından polis şüphelileri yakaladı.