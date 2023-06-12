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Adana’da afet konutları hızla yükseliyor! İlk afet konutları Kasım ayında depremzedelere teslim edilecek

Adana’da afet konutları hızla yükseliyor! İlk afet konutları Kasım ayında depremzedelere teslim edilecek
12.06.2023 09:59

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Adana’da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutları hızla yükseliyor. 24 blok ve 590 konuttan oluşacak Buruk Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan konutların 5 bloğu tamamlandı, diğerlerin de de çalışmalar sürüyor. İlk dairelerin depremzede ailelere teslimatının ise Kasım ayında yapılması planlanıyor. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 5 blok tamamlanırken diğer bloklarında inşası hızla sürüyor.

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