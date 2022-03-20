Haberler Yaşam Videoları Adana'da 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi
20.03.2022 10:41

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:52
Lise önünde çıkan kavgada...
Yaşam 00:19
Hırsızlık için girdiği evde...
Yaşam 02:58
Silivri’de kartpostallık kar...
Yaşam 02:32
Tipi nedeniyle mahsur kalanlar...
Yaşam 01:38
Maltepe sahil yolunda trafik...
Yaşam 01:27
Hurdaya dönen otomobilde...
Yaşam 00:43
Cinsel istismar mağduru Nuray,...
Yaşam 02:45
Bolu Dağı Tüneli'nde...
Yaşam 01:50
Mardin Hop Geçidi'nde feci...
Yaşam 00:17
Çantadan fondöten değil esrar...
Yaşam 02:45
TEM Otoyolu ulaşıma kapandı!...
Yaşam 00:37
İETT aracı ve tır kafa kafaya...

Adana polisinin 8 milyon kaçak makaron yüklü kamyonu durdurup makaronları ele geçirmesi saniye saniye görüntülendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yükle miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şehrin bütün giriş çıkışlarında önlem aldı. Polis otoyolda beklerken söz konusu kamyonun geçiş yaptığını gördü. Polis hemen kamyonun peşine düşüp bir süre Adana Mersin Otoyolunda takip yaparak dur ihtarında bulundu. Kamyon sürücüsü önce durmayarak devam etti. Bir süre sonar polis kamyonun önünü çevirerek otoyol Karaisalı Sapağında kamyonu durdu. Polis sürücüyü gözaltına alıp kamyonda yaptığı aramada 8 milyon kaçak doldurulmuş makaron ele geçirdi. Bu anlar ise an be an görüntülendi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA