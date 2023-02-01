Haberler Yaşam Videoları Adana’da 40 milyon makaron ile 8 milyon adet sigara ele geçirildi

Adana’da 40 milyon makaron ile 8 milyon adet sigara ele geçirildi

Adana’da 40 milyon makaron ile 8 milyon adet sigara ele geçirildi
01.02.2023 09:55 - Son Güncelleme: 01.02.2023 09:55

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:52
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Yaşam 01:32
Isparta’da soba zehirlenmesi:...
Yaşam 01:38
6 yaşındaki kız çocuğu boş...
Yaşam 02:45
Girdikleri apartmanda 9...
Yaşam 00:28
Ambulansa yol vermeyen...
Yaşam 01:33
Hatay'da sahilde yürüyüş yapan...
Yaşam 01:30
Arnavutköy’de 2 milyon liralık...
Yaşam 02:37
Otobüsün çarptığı otomobil...
Yaşam 01:46
6 aydır aranan Mine Kocadağ'ın...
Yaşam 04:49
Kazada yaralanan adam herkesi...
Yaşam 00:24
Bursa'da korkutan fabrika...
Yaşam 02:08
Şişli'de korkutan gecekondu...

Adana’da polisin düzenlendiği operasyonlarda gümrük kaçağı 40 milyon 240 bin makaron ile 8 milyon 93 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 13 şüpheli de gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tütün ürünleri ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı yoğun çalışmalarda çeşitli adresler belirlendi. Adreslere yapılan baskınlar ile uygulama noktalarında durdurulan araçlarda, 40 milyon 240 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 8 milyon 93 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi. Ele geçirilen makaron ve sigaralarla ilgili 13 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlem yapıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA