7 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık firarisinin yakalanma anı kamerada

İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPTI

Edirne'nin Dilaverbey ve Sabuni mahallelerinde son günlerde 6 iş yerinden para ve sigara çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin B.A. olduğunu belirledi.

BÜFEDE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibe alınan B.A., bir büfeden alışveriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 459 paket sigara, 4 bin 165 lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VE KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Şüphelinin; oto, ev ve iş yerlerinden hırsızlık, taksirle yaralama, mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 24 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca B.A.'nın hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan arandığı belirlendi.

ANLAR KAMERADA

B.A.'nın hırsızlık yaptığı ve büfede yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.