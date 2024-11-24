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4 kişiyi öldürüp intihar etti: Dehşet anları kamerada
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4 kişiyi öldürüp intihar etti: Dehşet anları kamerada

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 19:59

Büyükçekmece'de anne ve babasını öldüren, ardından Avcılar’da bir kuaförde 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan Bahadır Aladağ, Esenyurt’ta kuzenini vurduktan sonra intihar etti. Şahıs, gerçekleştirdiği saldırılarla dehşet saçtı.

OLAYLARIN BAŞLANGICI: BÜYÜKÇEKMECE'DE AİLE KATLİAMI
Kanlı olaylar zinciri saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta başladı. Bahadır Aladağ, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan aile üyelerini hastaneye kaldırdı. Anne ve baba, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AVCILAR'DA KUAFÖR SALDIRISI
Ailesine saldırdıktan sonra saat 17.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki Cemal Meriç Sokak'ta bir kuaföre giden Aladağ, içerideki eniştesi Gökhan Soylu'yu ağır yaraladı ve Mehmet Salih Özsökük'ü başından vurarak öldürdü. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

ESENYURT'TA KUZENİNE SALDIRI VE İNTİHAR
Avcılar'daki saldırının ardından Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'ne giden Bahadır Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke'yi ağzından vurarak yaraladı. Daha sonra aracına binen Aladağ, silahını kendi başına doğrultarak intihar etti. Şahsın intihar ettiği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, Aladağ'ın saldırı nedenini ve olayların ardındaki detayları aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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