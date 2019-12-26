BİM'de 31 Aralık Cuma günü hangi ürünler olacak? Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler yer alıyor. BİM müşterileri bu hafta indirimli ürünlerin listesini merakla bekliyordu. Sizler için güncel ürünleri videomuzda derledik. Peki, haftanın BİM aktüel ürünleri neler? İşte 31 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
31 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de Cuma indirimlerinde hangi ürünler bulunuyor?26.12.2019 18:15
- 31 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de Cuma indirimlerinde hangi ürünler bulunuyor?
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