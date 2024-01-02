SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024, 18:55 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024, 19:03

2024'te de adet bozulmadı! Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı yaralılar var

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılından beri 'sözde hizmet' büyük tepki çekiyor. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım araçlarına bakım ve onarım yapmaması, vatandaşları adeta her gün çileye sürüklüyor. Bu duruma yeni yılda da bir örnek daha eklendi. Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle İETT otobüsü, önce önündeki araca çarptı, ardından duvara vurarak durabildi. Kazada yaralanan yolcular hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik durdu.

SIRADAKİ VİDEO
Kütahya'da ahıra giren sokak köpekleri 22 koyunu telef etti
02.01.2024Salı
Diyarbakır Bağlar'da şantiye karıştı! Usta kamyonun altında kalınca sürücü zırhlı araçla çıkarıldı
02.01.2024Salı
Kocaeli'deki bir fabrikada skandal görüntü! Patronun işçisine yaptıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı harekete geçirdi
02.01.2024Salı
Kastamonu’da yolu şaşıran sürücü aracıyla tarlaya uçtu: 3 yaralı
02.01.2024Salı
Bunlar da Var
SSK BAĞKUR Emekli Maaşı 2024 Ocak Zammı Ne Kadar? Refah payı - Enflasyon Farkı - Toplu Sözleşme... Gözler TÜİK’te! 02:09
SSK BAĞ-KUR Emekli Maaşı 2024 Ocak Zammı Belli Oluyor! Gözler TÜİK'te!
02.01.2024Salı
1999’da beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş’ten 24 yıl sonra bir ilk: Gözyaşlarına boğuldu! Dünyadaki tek örnek olarak literatüre girmişti 00:52
1999’da beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş’ten 24 yıl sonra bir ilk
02.01.2024Salı
Asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı hesabı da değişti! Özel sektörde çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı hesaplamada o ücret dikkate alınıyor! 03:00
Özel sektörde çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı...
02.01.2024Salı
Memur zamları ne zaman belli olacak? 2024 Ocak zammı ne kadar olacak? 09:07
Memur zamları ne zaman belli olacak? 2024 Ocak zammı ne kadar olacak?
02.01.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA