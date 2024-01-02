İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılından beri 'sözde hizmet' büyük tepki çekiyor. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım araçlarına bakım ve onarım yapmaması, vatandaşları adeta her gün çileye sürüklüyor. Bu duruma yeni yılda da bir örnek daha eklendi. Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle İETT otobüsü, önce önündeki araca çarptı, ardından duvara vurarak durabildi. Kazada yaralanan yolcular hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik durdu.