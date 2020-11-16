MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! Dinar'daki Zeliha ve Cevdet Uysal cinayetinde yeni itiraf!

Müge Anlı canlı yayınında bugün, (16 Kasım 2020 Pazartesi) neler oluyor? Dinar'daki çifte cinayette yeni itiraf geldi! Cevdet ve Zeliha Uysal'ın ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Afyonkarahisar'da işlenen cinayetin ardından üç tutuklama kararı geldi. 7 kız çocuğu babası Kadir Sarı nerede? 14 çocuklu 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne oldu? 62 yaşındaki Melihat Tuncel evinin bahçesinde boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. Katil kim? Müge Anlı çağrıda bulundu, bağış rekoru kırıldı. Mobil Aşevi Kampanyası'nda yeni rekor ve daha fazlası 16 Kasım Atv Müge Anlı canlı yayınında!

Dinar'daki çifte cinayette son durum! Önce eşi sonra kendi itiraf etti. Çifte cinayette üçüncü bir itiraf daha geldi. Kim yardım etti? Mahkeme ne karar verdi? Zeliha ve Cevdet Uysal çiftyle ilgili sıcak gelişme Müge Anlı canlı yayınında! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili son dakika gelişmesini Atv canlı yayınında aktarıyor! Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (16 Kasım 2020 Pazartes) neler oluyor?

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Ailesi eşinden şüpheleniyor, eşi kendini savunuyor. Yasak ilişki söylentileri ve daha fazlası... 3 yıldır kayıp Kadir Sarı'nın eşi ve yakınları Müge Anlı stüdyosunda!

14 çocuklu 74 yaşındaki bir adam 2016 dan bu yana kayıp! Akılalmaz suçlamalar... Antalya'da kaybolan Kerem Durur'a ne oldu?

Boğazı kesilerek öldürüldü. Birlikte yaşadığı kızı evin bahçesinde buldu! Korkunç şüphe 62 yaşındaki Melihat Tuncel neden öldürüldü?

Müge Anlı çağrıda bulundu bağış rekoru kırıldı. Mobil Aşevi Kampanyası'nda yeni rekor Müge Anlı canlı yayınında!