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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024, 23:28 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024, 23:28

15 Temmuz şehidinin babası ilk kez anlattı! 8 yıl sonra ortaya çıkan 'Gaffar Okkan' detayı

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Eyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, 8 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi. Öte yandan şehit babası Oğuz, oğlunun Diyarbakır'da çalıştığı dönemlerde dönemin İl Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ın yanında olduğunu ancak İzmir'den gelen misafirleri karşılamak için saldırıdan 10 dakika önce yanlarında ayrıldığını söyledi.

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