Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafı! Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? Yaşlı çiftin cesetleri...

16 gün sonra ölü olarak bulundular! Son dakika cinayet itirafı Müge Anlı'nın bugünkü programında geldi. İzleyenlere 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay, 16 gün önce Afyonkarahisar'ın Dinar'a bağlı Pınarlar Mahallesi'nde 66 yaşındaki Cevdet ve 64 yaşındaki Zeliha Uysal çiftinin esrarengiz kaybıyla başladı. Günler sonra ise yaşlı çiftin cesedi Müge Anlı'nın defalarca programda üzerinde durduğu bir kuyudan çıktı. Keçilerini otlatan çoban, dinlenmek için oturduğu yerde pis bir koku olduğunu fark etti ve emniyet güçlerine haber verdi. Üzeri taşla kaplı ve yüzleri tanınmaz halde olan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cesetleri ise evlatları tarafından tespit edildi. İlk cinayet itirafı yenge Nazire Altınay'dan geldi. Peki, Cevdet ve Zeliha Uysal'ı kim öldürdü? İşte Müge Anlı'da bugün son daika itirafı...

Zeliha ve Cevdet Uysal'ın acı sonu. Şüpheli iki dayı ve eşleri gözaltına alındı. İlk itiraf yengeden geldi! ''ablasını, kocam öldürdü'' Nazire Altınay dışında henüz itirafın gelmedi bilgisi geldi.