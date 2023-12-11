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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 16:44 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 16:57

🔫 Şırnak Şenoba Son Dakika Haberleri! Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı! 🚨

🚨🔫 Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Gün hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı. Detaylar ve gelişmeler videoda! 🎥📰

Şırnak'ta husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Gün hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Uludere ilçesi Şenoba Mahallesi Taşaltı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre; odun toplamaya giden ve aralarında husumet bulunan 2 aile arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Gün olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Gün, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. S.B. şüpheli olarak yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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