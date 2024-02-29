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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024, 18:33 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 18:33

▶️ Osmaniye'de dehşet! Arazi kavgası katliamla bitti: Ölü ve yaralılar var!

Osmaniye'de bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ile yengesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı.

Osmaniye'de aile arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti.

Gebeli Mahallesi 3518 Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı olan Erol Öztürk ile ağabeyi Yusuf Öztürk tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erol Öztürk, av tüfeğiyle ağabeyi ile ailesine ateş açtı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de aile katliamı: 2 ölü, 3 yaralı - 1

Yusuf ile eşi Rabia Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Öztürk'ün yaralanan gelini Birgül ile torunları Çiğdem ve Soner Öztürk de Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli av tüfeği ile gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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