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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024, 21:09 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 22:59

▶️ Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti!

Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, seferler yapıldığı sırada raylara atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Marmaray’da güvenlik önlemi alırken, seferler durduruldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler bir süre sonra normale döndü.

Olay, Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, seferler yapıldığı sırada perona yaklaştı. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Marmaray'da güvenlik önlemi alırken, seferler durduruldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler bir süre sonra normale döndü.

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