Karabük'te iki grup arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada
Karabük’ün 100. Yıl Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam