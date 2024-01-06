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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 16:14 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 16:21

▶️ Bursa'da mide bulandıran görüntü: Benzin istasyonunda 'sucuk yıkayan' 3 kişi yakalandı

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Satışa çıkarılmadan önce minibüsün içinde sucuk yıkayan adamı görenler hayrete düştü. Sosyal medya kullanıcıları ise durum karşısında büyük tepki gösterdi.Tepkilerin ardından 2 şahıs; jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, etiketsiz sucuklar sebebiyle şahıslara idari işlem yaptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin panelvan minibüsün içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkadığını farkeden bir vatandaş o anları görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün 16 AEV 265 plakalı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri araç sahibi İ.Y.(48) isimli kadına ulaştı. İ.Y.' nin aracı eşi Hüseyin Y. (55) ile Fatih M.(35)'nin kullandığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede 2 şahsı yakaladı. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilen 2 şahıs ile birlikte sucukların halen içerisinde olduğu panelvan minibüs jandarma karakoluna götürüldü. El konulan 70 kilo sucuğun Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edeceği belirtildi.

İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi. Şahıslara Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.

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