Fatih Terim İtalya maçını değerlendirdi: Bu günü çabuk unutmak lazım
UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında İtalya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız, ATV ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam Fatih Terim, grubun statüsünü ve averajın önemini hatırlatarak "İçeride-dışarıda demeden en yüksek puanı almak için bu günü çabuk unutmak lazım" ifadelerini kullandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Uluslar Ligi