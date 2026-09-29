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Fatih Terim İtalya maçını değerlendirdi: Bu günü çabuk unutmak lazım

Fatih Terim İtalya maçını değerlendirdi: Bu günü çabuk unutmak lazım

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UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında İtalya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız, ATV ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam Fatih Terim, grubun statüsünü ve averajın önemini hatırlatarak "İçeride-dışarıda demeden en yüksek puanı almak için bu günü çabuk unutmak lazım" ifadelerini kullandı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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