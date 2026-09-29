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İskoçya 0-1 İsviçre GOL: R. Rodriguez
İskoçya 0-1 İsviçre GOL: R. Rodriguez
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 22:27
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 2.haftasında İsviçre, İskoçya karşısında 12. dakikada R. Rodriguez attığı golle 1-0 öne geçti.
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