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Morgen Rogers son noktayı koydu! Hırvatistan 0-7 İngiltere

Morgen Rogers son noktayı koydu! Hırvatistan 0-7 İngiltere

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UEFA Uluslar A Ligi'nde İngiltere, Hırvatistan karşısında Morgan Rogers'ın 87. dakikada attığı golle 7-0 öne geçti.

Hırvatistan savunmasının önde kurduğu hattın arkasına atılan pasa hareketlenen Rogers, kaleci Dominik Livakovic ile karşı karşıya kaldı. İngiliz futbolcu, kalesini terk eden Livakovic'i geçtikten sonra topu sakin bir vuruşla boş ağlara gönderdi.

Morgan Rogers'ın golüyle İngiltere, Hırvatistan karşısında 87. dakikada 7-0'lık üstünlüğü yakaladı. Konuk ekip, karşılaşma boyunca savunma arkasına yaptığı koşularla Hırvatistan'ın yüksek savunma hattını birçok kez cezalandırdı.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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