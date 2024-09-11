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Tiktok'ta cinsel içerikli video skandalı! O polis açığa alındı!
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Tiktok'ta cinsel içerikli video skandalı! O polis açığa alındı!

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024, 20:03 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 20:03

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir skandal daha... Birlikte canlı yayın yaptığı kadına görüntülü konuşma esnasında cinsel içerikli uygunsuz hareketlerde bulunan polis memurunun videosu sosyal medyada ifşalanıp viral oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatarak polis memuru M.A.'nın açığa alındığını duyurdu.

Tartışmalı sosyal medya platformu TikTok'ta, polis memuru M.A.'nın, yayın sırasında uygunsuz davranışlarda bulunduğu anların yer aldığı görüntüler büyük tepki topladı. Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilgili polis memurunun açığa alındığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Olayın Gelişimi

Sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde, polis memuru M.A.'nın, karşılıklı yayın yaptığı kadına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu görülüyor. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte toplumda büyük bir infial oluştu. Kullanıcılar, polis teşkilatında çalışan bir memurun böyle bir davranış sergilemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi.

Emniyet'ten Resmi Açıklama Geldi

Gelen tepkiler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İdari Soruşturma Başlatıldı

Emniyet'in açıklamasının ardından polis memuru M.A.'nın açığa alındığı ve olaya ilişkin idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın sonuçlarına göre, memur hakkında gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağı ifade ediliyor.

Kamuoyundan Büyük Tepki

Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından, kamuoyunun tepkisi hızla büyüdü. Birçok kişi, polis teşkilatındaki görevlilerin toplumun güvenini sarsan bu tür davranışlarına karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

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