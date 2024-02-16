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Haberler Trend Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 18:32 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 19:39

▶️ Gayrettepe’de korkunç olay: Yürüyen merdivene sıkışan kişi can verdi

Şişli'de bulunan Zinzirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçidinde bulunan yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan Buğrahan B.(31), yürüyen merdivenlerin bir anda çalışması sonucu yürüyen merdivende sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçinde bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Beşiktaş çıkışında ki yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan Buğrahan B. yürüyen merdivenin aniden çalışması üzerine yürüyen merdivenin mekanizması arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Buğrahan B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Buğrahan B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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