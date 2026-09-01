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Mercan Köşk 1. bölüm 4. fragmanı izle

Mercan Köşk 1. bölüm 4. fragmanı izle

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atv'nin merakla beklenen yapımları arasında yer alan Mercan Köşk'ün 1. bölüm dördüncü fragmanı yayınlandı.

atv'nin merakla beklenen yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi buluşturan dizi, 5 Eylül Cumartesi günü atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yayın tarihinin de duyurulduğu yeni tanıtım, karakterlerin geçmişten gelen hesaplaşmalarına ve giderek büyüyen aile çatışmalarına dair yeni detayları ortaya çıkarıyor.
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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Televizyon

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