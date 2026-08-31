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Başkan Erdoğan Göçebe Oyunları için Bişkek Arena'da
Başkan Erdoğan Göçebe Oyunları için Bişkek Arena'da
Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2026 18:12
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Kırgızistan'daki Bişkek Arena'ya geldi.
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