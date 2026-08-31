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atv yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı: Yıldız isimler bir arada

atv yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı: Yıldız isimler bir arada

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"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır reyting listelerinin üst sıralarında yer alan atv, yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yaptı. Ekranların sevilen yüzlerini, reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programlarını ve yeni sezonda izleyiciyle buluşacak iddialı dizileri bir araya getiren özel tanıtım filmi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Biz el ele, gönül gönüle biz beraberiz... Biz en iyiyiz, biz en öndeyiz, biz hep böyleyiz... Her sezonun birincisiyiz biz atv'yiz!
Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Televizyon

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