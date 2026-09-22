A.B.İ 21. bölüm fragmanı yayınlandı: Saruhan ve Doğan karşı karşıya
atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi “A.B.İ.”, heyecan dolu 21. yeni bölümüyle 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Saruhan’ın limandaki meydan okuma sonrası Doğan’ı avlamak için hazırladığı ölümcül sevkiyat tuzağı devreye girerken, Doğan’ın karşı hamlesi savaşı bambaşka bir boyuta taşıyor. Leyla ve Rüya ise kendilerini hiç beklemedikleri bir tehlikenin ortasında buluyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon