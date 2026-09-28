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A.B.İ.’de nefesler tutuldu: Leyla’nın evlilik kararının arkasındaki büyük sır açığa mı çıkıyor?

atv ekranlarının tutkuyla izlenen dizisi A.B.İ., yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Saruhan’ın evlilik teklifini kabul eden Leyla’nın bu kararının arkasında başka bir neden olduğundan emin olan Doğan, gizemli perdeyi aralamak için harekete geçiyor. Leyla Doğan’a olan hislerini bastırmakta zorlanırken, Doğan hem Leyla’yı Saruhan’a bağlayan sırrı çözmek hem de Saruhan’ın dev sevkiyatını çökertmek için tehlikeli bir oyunu devreye sokuyor.

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A.B.İ.’de nefesler tutuldu: Leyla’nın evlilik kararının arkasındaki büyük sır açığa mı çıkıyor?

Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla A.B.İ., yeni bölümüyle atv'de!

Heyecanla takip edilen A.B.İ. dizisi yeni bölümüyle atv ekranlarında! (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Heyecanla takip edilen A.B.İ. dizisi yeni bölümüyle atv ekranlarında! (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

KARARIN ARDINDAKİ NEDEN

Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bu kararının ardında başka bir neden olduğundan emin olan Doğan, gerçeği öğrenmek için harekete geçer.

A.B.İ.’de nefesler tutuldu: Leyla’nın evlilik kararının arkasındaki büyük sır açığa mı çıkıyor?-3

DOĞAN'A KARŞI GİZLİ HİSLER

Leyla ise Saruhan'ın yanında kalabilmek için ödediği bedeller ağırlaşırken Doğan'a karşı hislerini gizlemekte zorlanır.

A.B.İ.’de nefesler tutuldu: Leyla’nın evlilik kararının arkasındaki büyük sır açığa mı çıkıyor?-4

LİMANDA BEKLENMEDİK HAMLE

Saruhan, limanda kendisine karşı yapılan beklenmedik hamlenin ardından düşmanının peşine düşerken önemli bir sevkiyatın hazırlıklarına başlar.

A.B.İ.’de nefesler tutuldu: Leyla’nın evlilik kararının arkasındaki büyük sır açığa mı çıkıyor?-5

AİLESİNİN KAYBINA KARŞI MÜCADELE

Saruhan'ın gerçek yüzünü görmeye başlayan Sinan ise ailesinin kaybettiklerini geri almak için mücadele etmeye kararlıdır.

A.B.İ.’de nefesler tutuldu: Leyla’nın evlilik kararının arkasındaki büyük sır açığa mı çıkıyor?-6

LEYLA'YI SARUHAN'A BAĞLAYAN SIR

Doğan'ın "Murat" kimliğiyle Rüya'ya yaklaşması Leyla'nın kıskançlığını körüklerken, Doğan bir yandan Leyla'yı Saruhan'a bağlayan sırrın peşine düşer, diğer yandan Saruhan'ın büyük sevkiyatını bozmak için tehlikeli bir oyun kurar.

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