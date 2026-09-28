Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla A.B.İ., yeni bölümüyle atv 'de!

Heyecanla takip edilen A.B.İ. dizisi yeni bölümüyle atv ekranlarında! (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

KARARIN ARDINDAKİ NEDEN

Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bu kararının ardında başka bir neden olduğundan emin olan Doğan, gerçeği öğrenmek için harekete geçer.