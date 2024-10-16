Zeynep Uğuz'un kocası zarar mı verdi? Evlatları sitem etti

Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Zeynep Uğuz'un kızı ve oğlu 10 Ekim'de Aydın'dan kaybolan annelerini aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. 3 çocuk annesi Zeynep Uğuz'un 2 yıl önce sosyal medya üzerinden Ercan Bey ile tanışarak evlendiği ortaya çıktı. Çocuklar, anneleri ve üvey babalarının sık sık tartıştığını belirtti. Ercan Bey'in Zeynep Hanım'a alkolun etkisiyle şiddet uyguladığı öğrenildi. O anlarda Şevki Hoca sinirlendi. Ekipler, ikilinin yaşadığı eve girdi. Sıcak gelişmeyi Müge Anlı duyurdu.