Haberler Televizyon Videoları Yumruklar konuşmuştu... Müge Anlı'da taciz içerikli montajlı görüntü korkusu! Fahriye Büyükçiçek'i apar topar kaçırdı!

Yumruklar konuşmuştu... Müge Anlı'da taciz içerikli montajlı görüntü korkusu! Fahriye Büyükçiçek'i apar topar kaçırdı!

Yumruklar konuşmuştu... Müge Anlı'da taciz içerikli montajlı görüntü korkusu! Fahriye Büyükçiçek'i apar topar kaçırdı!
28.01.2022 14:23

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Müge Anlı'daki Hazım taciz içerikli montajlı görüntüleri yayınlanacak diye Fahriye Büyükçiçek'i apar topar kaçırdı! 27 Ocak 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yumruklar havada uçuşmuştu... Okumaya diye evden çıkan evlatlarından 2 aydır haber alamayan endişeli aile, Anlı'dan yardım istemiş ve 19 yaşındaki Fahriye'nin 3 gün önce Hazım adında bir vatandaş ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Atv canlı yayınına arka arkaya gelen ihbarlar Müge Anlı'daki çaresiz aileyi gözyaşlarına boğmuştu. Kendisinden 21 yaş küçük Fahriye Büyükçiçek'le evlenen Hazım, 'taciz içerikli montajlı görüntülerim videolarım yayınlanacak' diyerek Fahriye'yi apar topar aldı stüdyodan götürdü.

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