Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 4. bölümüyle diziseverlerin karşısına çıkıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Cuma günü öncesi Yalı Çapkını yeni bölüm tanıtım videosu yayınlandı. Diziseverler 4. bölüm öncesi arama motorlarında; Yalı Çapkını 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını hangi kanalda oynuyor? sorularını arattılar. İşte Yalı Çapkını dizisi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ve Yalı Çapkını 4. Bölüm izle seçeneği...