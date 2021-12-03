Türkiye’nin Oscar adayı ‘Bağlılık Hasan’ bugün (3 aralık Cuma) vizyona giriyor! İşte ‘Bağlılık Hasan’ tanıtım videosu...

'Bağlılık Hasan'ın yönetmeni Semih Kaplanoğlu ve filmin oyuncuları Umut Karadağ ile Filiz Bozok, filmin vizyona girdiği 3 Aralık Cuma günü Ankara Kızılay Büyülüfener sinemasında 18:45 seansında düzenlenecek özel gösterime katılacak.

Semih Kaplanoğlu, Umut Karadağ ve Filiz Bozok, 4 Aralık Cumartesi günü Espark Eskişehir Cinemaximum'da 18.45'te, Levent Kanyon Cinemaximum'da saat 16.00'da düzenlenecek özel gösterimde seyirciyle buluşacak. Yönetmen ve oyuncular gösterimlerin ardından soru cevap etkinliğinde seyircilerin sorularını yanıtlayacak.





2010 yılında 'Bal' filmiyle Berlin'den büyük ödül Altın Ayı ve 2017 yılında 'Buğday' filmiyle 30. Tokyo Film Festivali'nden En İyi film Ödülü ile dönen Semih Kaplanoğlu, 'Bağlılık Hasan' filminin dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali'nde 'Belirli Bir Bakış' bölümünde gerçekleştirdi. 'Bağlılık Hasan' ayrıca Güney Amerika'nın en eski ve önemli festivallerinden Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nin 3 Kasım akşamı gerçekleşen ödül töreninde, 'Yılın En İyi Yabancı Filmi' ödülünü aldı.

Çekimleri Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde gerçekleştirilen 'Bağlılık Hasan'ın başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer alıyor. 'Bağlılık Hasan'da geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan, tarlasının tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkıyor.

Yurt dışı festivallerinde olduğu kadar yerli festivallerde de beğeni toplayan 'Bağlılık Hasan', 58. Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma'dan 'En İyi Sinematografi' ödülüyle döndü. Film, 9. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasından 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödüllerini aldı.

Festival yolculuğu tüm hızıyla devam eden 'Bağlılık Hasan', 2022 yılı içinde de Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde vizyona girecek.

BAĞLILIK HASAN

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Senaryo: Semih Kaplanoğlu

Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken

Kurgu: Semih Kaplanoğlu

Casting: Songül Karaarslan

Sanat Yönetmeni: Meral Aktan

Ses: Seçkin Akyıldız

Ses Tasarımı: Cenker Kökten

Yapımcılar: Semih Kaplanoğlu, Furkan Yeşilnur



Oyuncular: Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Ayşe Günyüz Demirci, Mahir Günşiray, Kürşat Karaman, Hakan Atalay, Devrim Özder Akın, Yasemen Büyükağaoğlu, Somer Karvan, Mehmet Avdan, Şahin Sancak, Tuncay Kaynak, Hasan Aslangiray, Doğa Yaltırık, Sinan Demirer, Bedir Bedir, Zeynep Kaçar, Hakan Altıner

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