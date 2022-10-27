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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
27.10.2022 16:45

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Son dakika haberleri... TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirmişti. Ayrıca Savcılık, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TTB ile ilgili yeni hazırlık yapıyoruz. Türk milletine düşmanlığı devletimiz asla kabul edemez." dedi. Gelen son dakika haberine göre Fincancı, tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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