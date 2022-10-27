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SON DAKİKA HABER! BİNALİ YILDIRIM TRAFİK KAZASI AÇIKLAMASI

SON DAKİKA HABER! BİNALİ YILDIRIM TRAFİK KAZASI AÇIKLAMASI
27.10.2022 12:18

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Taburcu olan Binali Yıldırım, Çam ve Sakura Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulunan Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte tedavisinde görev alan doktorlara özel teşekkürleri sundu.

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Son dakika haberi... Taburcu olan Binali Yıldırım, Çam ve Sakura Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
- Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla çıkmamıza vesile oldu. Ağır bir kazaydı. İki kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor maalesef. Vücudun çeşitli yerlerinde eziklikler var. Bunlar zaman içerisinde toparlanacak. İlk müdahale Azerbaycan'da yapıldı. Burada Çam ve Sakura'da daha detaylı tedavi olduk.

- Dost kardeş Azerbaycan'da çok büyük ilgi gördüm. Sayın Aliyev'e çok teşekkür ederim. Her gün doktorlardan rapor alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.

- Çam ve Sakura Hastanesi'nde çok yakından ilgiyle kendimi toparladım. Sayın Bakan Koca'ya ve hastane yönetimine çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese minnettarım. Kafamdaki cerrahi müdahalenin düzeltilmesi için alanında oldukça uzman olan Ömer Özkan hocamıza ve ortopedist uzman Perçin Hanım'a yaptıkları tedavileri için şükranlarımızı sunuyorum. Köprücük kemiğimin iyileştirilmesinde Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine teşekkür ederim.

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