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SON DAKİKA: Müge Anlı'da araştırılan radyocu Mehmet Karahan cinayetinde itiraf: "DJ Gezgin'in cinayet anı ablasının telefonunda!"

SON DAKİKA: Müge Anlı'da araştırılan radyocu Mehmet Karahan cinayetinde itiraf: "DJ Gezgin'in cinayet anı ablasının telefonunda!"
09.09.2022 12:47 - Son Güncelleme: 09.09.2022 13:26

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SON DAKİKA... Müge Anlı'da araştırılan radyocu Mehmet Karahan cinayetinde itiraf! DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ ve suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. İddialara yanıt veren ikili hakkında görgü tanıkları konuşmaya başladı. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın stüdyoda bulunan yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olarak önemli iddialarda bulundu. Ali Rıza Kılıç, Alim Karadağ'ın, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını söyledi, "Dayımın cinayet anı annemin telefonunda" şaşkına çevirdi. İşte kan donduran detaylar...

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