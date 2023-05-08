Kemal Derviş'in neden vefat ettiğini merak edenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Kemal Derviş kimdir, neden öldü? İşte tüm merak edilenler...

KEMAL DERVİŞ ÖLDÜ MÜ?

2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonomi yöntemimin başına getirilen eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti.

KEMAL DERVİŞ NEDEN VEFAT ETTİ?

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KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş 10 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıydı. Babası Türk, annesi Alman'dır. İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrıldı.

13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.