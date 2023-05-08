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SON DAKİKA HABERİ: Kemal Derviş öldü mü? Kemal Derviş kimdir, kaç yaşında ve nereli? | Video

SON DAKİKA HABERİ: Kemal Derviş öldü mü? Kemal Derviş kimdir, kaç yaşında ve nereli? | Video
08.05.2023 13:18 - Son Güncelleme: 08.05.2023 13:24

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Kemal Derviş'in hayatını kaybettiği açıklandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kemal Derviş kimdir ve Kemal Derviş öldü mü soruları yer alıyor. Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenen Derviş'in neden vefat ettiği hakkında araştırmalar arttı. Peki, Kemal Derviş öldü mü, neden öldü? Kemal Derviş kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar!

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Kemal Derviş'in neden vefat ettiğini merak edenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Kemal Derviş kimdir, neden öldü? İşte tüm merak edilenler...

KEMAL DERVİŞ ÖLDÜ MÜ?

2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonomi yöntemimin başına getirilen eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti.

KEMAL DERVİŞ NEDEN VEFAT ETTİ?

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelere haberimizden erişebilirsiniz.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş 10 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıydı. Babası Türk, annesi Alman'dır. İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrıldı.

13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

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