DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da CHP yandaşı Halk TV'ye canlı yayın konuğu olarak katıldı. Babacan'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nın kendisine yönelik FETÖ iddialarını da soruldu.

YALANLAMAK İSTERKEN KENDİNİ ELE VERDİ

Babacan, İnce'nin iddialarını yalanlarken, adeta itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Listelerinden FETÖ sözcülüğüne soyunan isimleri aday gösteren FETÖ elebaşı Gülen hakkında tam tersine İnce'nin videoları olduğunu iddia etti.

SAYIN FETÖ, SAYIN GÜLEN

Babacan kendini savunduğu sırada adeta aklındaki düşüncelerde ortaya saçıldı. Babacan, "Bu FETÖ iddiaları, bunlar tamamen yalan. Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak. Ve bütün bu 6'lı masa ve Millet İttifakı sürecinde olan insanlar olarak Sayın FETÖ'nün, Sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ şimdi mi geliyor? Ki sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir sürü videolar var. Yani sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17 Aralık'tan sonra da videolar var. Şimdi FETÖ diye iftirada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene müfteri denir" diye konuştu.

Babacan'ın terörist elebaşından "Sayın Gülen" diye bahsetmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Ali Babacan, önce "Sayın İnce" yerine "Sayın Feto" diyor. Sonra da telaşlanıp bile isteye "Sayın Gülen" ifadesini kullanıyor." diyerak tepki gösterdi.



İşte o tepkilerden bazıları:

Daha seçim olmadan terörist elebaşına sayın demeye başladılar. Kazayla iktidar falan olsalar kim bilir ne yaparlar.





VEBA partisi genel başkanı Ali Babacan içinde yanıp tutuşan sönmek bitmeyen Fettöş aşkını "sayın fetö" diyerek dile getirdi.