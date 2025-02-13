Şok itiraf! Kayıp Mahir’in eşi Çiğdem: İnat olsun diye Umut ile birlikte oldum

17 yıl önce, 27 yaşındayken ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın halası Kevser ve kuzeni Mehmet, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Mahir'in bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyleyen ikili, genç adam kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem'in şüpheli davranışlarına işaret etti. Çiğdem'in Mahir'in kardeşi Umut'tan bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Bugün yayına bağlanan Çiğdem, Umut ve Mahir'in annesinin söyledikleri programa damga vurdu. Çiğdem, inat olsun diye Umut ile ilişki yaşadığını itiraf etti. Öte yandan Mahir'in babasının ölümünün de şaibeli olduğu öne sürüldü.