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SİVAS KUPA MAÇI ÖZETİ 📺 SİVASSPOR 3 - 0 KARACABEY BELEDİYESPOR ⚽ ZTK MAÇI A SPOR GENİŞ ÖZET

SİVAS KUPA MAÇI ÖZETİ 📺 SİVASSPOR 3 - 0 KARACABEY BELEDİYESPOR ⚽ ZTK MAÇI A SPOR GENİŞ ÖZET
17.01.2023 16:43

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SİVAS KUPA MAÇI ÖZETİ İZLE... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Sivasspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sivasspor'a turu getiren goller Hakan Arslan ve Clinton N'Jie'den geldi. İşte SİVASSPOR 3.0 KARACABEY BELEDİYESPOR Türkiye Kupası maç özeti...

Televizyon Videoları

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda DG Sivasspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Uğur'un ortasında savunmadan seken topu N'Jie ağlara gönderdi. VAR'da incelenen pozisyon, Uğur'un topu oyun alanının dışından çevirdiği gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
19. dakikada Musa'nın sol kanattan içeri çevirdiği topu önünde bulan N'Jie'nin penaltı noktası üzerindeki vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Dönen topu önüne alan Musa'nın şutunda ise top yine savunmaya çarparak kornere çıktı.

38. dakikada hızlı gelişen atakta Charisis'in yaptığı ortaya arka direkte yükselen Hakan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
74. dakikada Gradel'in ceza sahasına ortasından Hakan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
76. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topla buluşan Abdullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
84. dakikada Ulvestad'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan N'Jie, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0

SON DAKİKA