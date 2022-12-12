Haberler Televizyon Videoları Türkiye Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz'ı konuşuyor! Köydeki 35 erkeğin cinsel istismarına uğramış! Tanıklar patır patır ortaya çıkıyor

Türkiye Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz'ı konuşuyor! Köydeki 35 erkeğin cinsel istismarına uğramış! Tanıklar patır patır ortaya çıkıyor

Türkiye Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz'ı konuşuyor! Köydeki 35 erkeğin cinsel istismarına uğramış! Tanıklar patır patır ortaya çıkıyor
12.12.2022 16:52

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Türkiye'nin gündemine damgasını vuran olaylara imzasını atan Müge Anlı ve ekibi, mide bulandıran bir olayı ele almaya başladı. 8 Aralık günü canlı yayına katılan Aynur Hanım, günlerdir kayıp olan ve zihinsel engelli olan ablası Elnare Kızmaz'ı aramaya geldiğini söyledi. İddiaların odağında ise Elnare Kızmaz'ın eşi Ahmet Kızmaz vardı. Aynur Hanım canlı yayında öğrendikleri karşısında şoke olurken anlatılanlar tüm Türkiye'nin midesini bulandırdı. 12 Aralık canlı yayınına ise tanıklar peş peşe bağlandı. İşte detaylar...

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Balıkesir'in Örenli köyünden sırra kadem basan 44 yaşındaki Elnare Kızmaz'ın kaybıyla ilgili yayın ihbar kabul edildi ve yetkililer harekete geçti.

Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz'ı konuşuyor! Köydeki 35 erkeğin cinsel istismarına uğramış! Tanıklar patır patır ortaya çıkıyor

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