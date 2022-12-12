Türkiye Müge Anlı’daki Elnare Kızmaz’ı konuşuyor! Köydeki 35 erkeğin cinsel istismarına uğramış! Tanıklar patır patır ortaya çıkıyor

Müge Anlı'da ele alanına Elnare Kızmaz olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. Kızmaz'ın kaybının ardından iğrenç detaylar ortaya çıkarken, 12 Aralık canlı yayınına bağlanan tanıklar olayının boyutunun nereye vardığını bir kez daha gözler önüne serdi.