Türkiye Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz'ı konuşuyor! Köydeki 35 erkeğin cinsel istismarına uğramış! Tanıklar patır patır ortaya çıkıyor
Türkiye'nin gündemine damgasını vuran olaylara imzasını atan Müge Anlı ve ekibi, mide bulandıran bir olayı ele almaya başladı. 8 Aralık günü canlı yayına katılan Aynur Hanım, günlerdir kayıp olan ve zihinsel engelli olan ablası Elnare Kızmaz'ı aramaya geldiğini söyledi. İddiaların odağında ise Elnare Kızmaz'ın eşi Ahmet Kızmaz vardı. Aynur Hanım canlı yayında öğrendikleri karşısında şoke olurken anlatılanlar tüm Türkiye'nin midesini bulandırdı. 12 Aralık canlı yayınına ise tanıklar peş peşe bağlandı. İşte detaylar...
Müge Anlı'da ele alanına Elnare Kızmaz olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. Kızmaz'ın kaybının ardından iğrenç detaylar ortaya çıkarken, 12 Aralık canlı yayınına bağlanan tanıklar olayının boyutunun nereye vardığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Müge Anlı'ya katılan Aynure, ablası Elnare Kızmaz'ın 22 Kasım günü köyden çıkarak ortadan kaybolduğunu söylemişti ve canlı yayında kan donduran istismar ortaya çıkmıştı.
Aynure Hanım, ablası üzerinden maddi kazanç sağlayan eniştesinden süphelendiğini söyledi. "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.
Daha sonra Müge Anlı, mental problemleri olan Elnare'nin köydeki birçok erkek tarafından tecavüze uğradığını açıklamıştı.