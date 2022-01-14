Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay'daki çifte cinayette kan donduran itiraf! 'Çocukken şeker verdiği kişi...'

Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde sona gelindi! Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de cinayete kurban gitti. Vahşetin yaşandı evde Müge Anlı canlı yayın yapmış, Emel Cengiz ise dehşet gecesi neler yaşandığını gözyaşları içinde tek tek anlatmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından JASAT harekete geçmişti. Cinayetten 15 ay sonra harekete geçildi, Hatay'daki çifte cinayette kan donduran itiraf geldi. Şen kardeşler cinayetinde katil kim? İşte son dakika Müge Anlı gelişmesinin detayları...