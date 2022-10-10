Müge Anlı'da itiraf gelmiş o iddia kan dondurmuştu! 3 yaşındaki Meryem'in annesi için yakalama, üvey babası için ise...

Müge Anlı'da itiraf gelmişti o iddia kan dondurmuştu. Son dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında aktardı. 3 yaşındaki Meryem'in annesi Melisa'ya Almanya'da yakalama kararı çıkması beklenirken, sevgilisi ve karnındaki çocuğun babası Recep Aldemir ile ailesi için Gaziantep'te hareketli anlar yaşandı. Baba Mehmet Aldemir, "Benim vicdanım sızladı. Olay günü saat 16:30 civarıydı, 'güm güm' sesler geliyordu, kafasını duvara vuruyordu. Sonra ambulans geldi, Meryem daha canlıydı o zaman. Son sözleri de Recep'e, 'Baba beni kurtar' oldu." sözleriyle emniyet harekete geçti. İşte detaylar...