RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesi Zeynep'e kavuşturdu! 34 yıllık hasret böyle son buldu

Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesi Zeynep'e kavuşturdu! 34 yıllık hasret böyle son buldu
26.04.2022 12:31

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Müge Anlı Fransa'dan gelen Benoit Murat'ı annesi Zeynep'e kavuşturdu! 34 yıllık hasret Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son buldu. 1988'de daha 6 aylıkken Ankara'dan Fransız bir aileye evlatlık verilen 34 yaşındaki Benoit Murat, biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. 5 dakika içinde Müge Anlı, Benoit Murat'ın annesi Zeynep'i buldu. Yıllarca annesinin adını Menevşe olarak bilen Benoit Murat, bugün Müge Anlı canlı yayınında annesi ile 34 yıl sonra bir araya geldi. O anlar izleyiciyi mutluluk gözyaşlarına boğdu.

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Benoit Murat'ın 34 yıllık hasreti son buldu.
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