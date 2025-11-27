Huriye Helvacı’nın eşinden şiddet gördüğü iddiası! Tanığın sözleri gündemde

Müge Anlı’da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Osman Helvacı ile annesi Huriye Helvacı’nın acı şekilde bulunmasının ardından gözler ailenin yaşadıklarına çevrildi. 9 gün süren endişeli bekleyişin ardından gelen ölüm haberi Türkiye’yi derinden sarsarken, baba Bayram Helvacı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bayram Helvacı’nın kızının eğitim gördüğü okulda bir veli, aileye ilişkin önemli iddialar ortaya attı. Veliye göre küçük kız, okulda arkadaşlarına “Annemle babam sürekli kavga ediyor, eve gitmek istemiyorum” dedi. Bu sözlerin ardından okulda birçok kişinin Bayram Helvacı hakkında şüphe duymaya başladığı iddia edildi.