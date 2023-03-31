RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Oyları yüzde 40 eriyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy devşirme çabası inşaata kaçtı! | VİDEO

Oyları yüzde 40 eriyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy devşirme çabası inşaata kaçtı! | VİDEO

Oyları yüzde 40 eriyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy devşirme çabası inşaata kaçtı! | VİDEO
31.03.2023 23:36

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunun faili, olayın ortaya çıkmasından yalnızca 7 saat sonra emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Olayın bir hırsızlığa karşı silahına sarılan inşaat bekçisi tarafından gerçekleştildiği belirlendi. Buna rağmen tıpkı ilk anlarda Meral Akşener'in yaptığı gibi adli vakayı siyasi fırsatçılığa dönüştürmek isteyen 7'li koalisyon üyeleri skandal açıklamalarla 14 Mayıs seçimleri öncesi mağduru oynamak için harekete geçti. Öte yandan A Haber canlı yayınında İyi Parti'nin oylarında yüzde 40 erime olduğunu belirten Siyasal İletişimci FERHAT Murat, "Akşener giden oylarını durdurabilmek istiyor. Olayları terse çevirip mağduriyet yaratmak istiyor." dedi.

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