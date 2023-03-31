Son dakika haberi! İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunun faili, olayın ortaya çıkmasından yalnızca 7 saat sonra emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Olayın bir hırsızlığa karşı silahına sarılan inşaat bekçisi tarafından gerçekleştildiği belirlendi. Buna rağmen tıpkı ilk anlarda Meral Akşener'in yaptığı gibi adli vakayı siyasi fırsatçılığa dönüştürmek isteyen 7'li koalisyon üyeleri skandal açıklamalarla 14 Mayıs seçimleri öncesi mağduru oynamak için harekete geçti. Öte yandan A Haber canlı yayınında İyi Parti'nin oylarında yüzde 40 erime olduğunu belirten Siyasal İletişimci FERHAT Murat, "Akşener giden oylarını durdurabilmek istiyor. Olayları terse çevirip mağduriyet yaratmak istiyor." dedi.