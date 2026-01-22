PODCAST CANLI YAYIN
Orhan Bey’den Bursa esnafına adalet mesajı!

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde Orhan Bey, fetih sonrası Bursa’da esnafla bir araya gelerek adalet ve güven vurgusunu güçlü sözlerle pekiştirdi.

Malatya’da ölümlü kaza: 25 yaşındaki Enes kurtarılamadı!
Mersin depremi kamerada! 3.9 ile sallanan Erdemli'den ilk görüntüler geldi
Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada
YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar
