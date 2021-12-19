Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan, Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çalışana tokat attığı görüntüler tepki topladı.

ÇALIŞANA TOKAT ATTI, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANDI

Ortaya çıkan görüntülerde, Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın ses bağlantısını kontrol eden ses teknikerine kızarak tokat attığı görülüyor.





Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.





TEPKİLER ÜZERİNE GERİ VİTES: ÖZÜR DİLEDİ

İHA personeli Ahmet Demir'e tokat atarak gazeteciliğe yakışmayan skandal bir hareket sergileyen Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.





Sarıkaya, "Bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum" dedi.





"ATTIĞI TOKAT KENDİ YÜZÜNDE PATLAMIŞTIR"

Haberciler Platformu'nda söz konusu skandala ilişkin yapılan açıklamada Muharrem Sarıkaya'ya sert tepki gösterildi.



Açıklamada, "Sözde gazeteci! Muharrem Sarıkaya denen şahsın, İHA Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokatı şiddetle kınıyoruz. Ekran önünde farklı arkasında farklı davranan bu şahsın gerçek yüzü de ortaya çıkmış, attığı tokat kendi yüzünde patlamıştır" ifadelerine yer verildi.







Türkiye Haber Kameramanları Derneği de resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Kamera önünde demokrasi, insan hakları, emekçi savunuculuğu yapanların kameralar yayında değilken yaptığı bu çirkin davranışı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yayınladı.





BU MUHARREM'İN İLK VUKUATI DEĞİL

Fergün Atalay isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Muharrem Sarıkaya'nın benzer bir şiddet olayını bir kez daha gerçekleştirdiğini belirtti.



Twitter hesabından paylaşım yapan Atalay, "Muharrem abi, yıllar önce Ankara Devlet Konukevi'ndeki bir basın toplantısında konuşanı göremediğin gerekçesiyle itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii. Zaten olayı da beni de hatırlamıyorsundur kesin" ifadelerini kullandı.





7 AYLIK HAMİLEYKEN BANA BUNDAN DAHA FAZLASINI YAPMIŞTI

Muharrem Sarıkaya'nın beden dili yorumlayan bir sosyal medya kullacısı, "Bu şahısın beden dili düzenli ve sıradan bir eylem olduğunu gösteriyor zaten. Çalışanları tek tek konuşsa da daha neler yapmış öğrensek. Öfkeden işini yapıp dinleyemiyor bile" dedi. Bu paylaşıma yanıt veren Aslı Işık isimli bir başka sosyal medya kullancısı da "Çok doğru tespit. Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlanı yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk tarih: 7. 8.2009" şeklinde konuştu.

MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?

Muharrem Sarıkaya 1961 yılında Nevşehir Hacıbektaş'ta dünyaya geldi. Sarıkaya, Gazi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışmış, son yıllarını Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği ve ardından yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır. 18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifasıyla boşalan Habertürk gazetesi, Habertürk TV ve Haberturk.com'un Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.