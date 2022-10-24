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Müge Anlı'nın tepesinin tası attı: "Hasta karını yatağında bırakıp komşunun karısıyla kırıştırılmaz kardeşim"

Müge Anlı'nın tepesinin tası attı: "Hasta karını yatağında bırakıp komşunun karısıyla kırıştırılmaz kardeşim"
24.10.2022 15:14

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Müge Anlı'nın tepesinin tasını attıran olay! 12 torunlu Gülşen Düzyol 40 yıllık kocasına pencere önünde 10 yıldır Hüseyin adında başka bir adamla da birlikte olduğunu itiraf etmişti. 'Camdaki kadın' olarak hafızalara kazınan Gülşen Düzyol ve sevgilisi Hüseyin, Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Ahmet Düzyol, eşi Gülşen Düzyol'a taktığı bilezikleri geri isteyince Gülşen Düzyol, "9 bilezikten 3'ünü veririm" dedi. Kamera karşısına çıkmayan ancak sesi duyulan Hüseyin Bey, Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, canlı yayında "Hasta karını yatağında bırakıp komşunun karısıyla da kırıştırılmaz kardeşim. Hem karısını alıp hem de kocasının taktığı bilezikleri yiyemezsin, kaçırırken yok muydu kariyerin?" diyerek tepki gösterdi.

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