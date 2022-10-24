Müge Anlı'nın tepesinin tası attı camdaki kadın ve sevgilisine seslendi: "Hasta karını yatağında bırakıp komşunun karısıyla kırıştırılmaz kardeşim"
Müge Anlı'nın tepesinin tasını attıran olay! 12 torunlu Gülşen Düzyol 40 yıllık kocasına pencere önünde 10 yıldır Hüseyin adında başka bir adamla da birlikte olduğunu itiraf etmişti. 'Camdaki kadın' olarak hafızalara kazınan Gülşen Düzyol ve sevgilisi Hüseyin, Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Ahmet Düzyol, eşi Gülşen Düzyol'a taktığı bilezikleri geri isteyince Gülşen Düzyol, "9 bilezikten 3'ünü veririm" dedi. Kamera karşısına çıkmayan ancak sesi duyulan Hüseyin Bey, Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, canlı yayında "Hasta karını yatağında bırakıp komşunun karısıyla da kırıştırılmaz kardeşim. Hem karısını alıp hem de kocasının taktığı bilezikleri yiyemezsin, kaçırırken yok muydu kariyerin?" diyerek tepki gösterdi.
Müge Anlı'da 40 yıllık kocasını bırakıp başka birine kaçan 66 yaşındaki Gülşen Hanım'ın veda esnasında kullandığı sözler şaşkınlık yarattı. Talihsiz koca ise 'Altınlarımı getirsin boşanalım' dedi, 40 yıllık karı-koca arasındaki diyalog herkesi şaşkına çevirdi.
''40 YIL 'BALIM' DEDİ, BİR GECEDE KAÇTI''
Ahmet Düzyol eşi Gülşen Düzyol'un komşuları Hüseyin'e kaçtığını öne sürdü. Düzyol, ''Canımdı balımdı. Bir kez vurmadım. O altınlar damadımındı. Ciğerimin köşesi kaçtı 40 yıllık aşkım soğudu. 40 yıl 'balım' dedi, bir gecede kaçtı'' dedi.
''HÜSEYİN İLE 10 YILDIR BERABERİZ''
55 yaşındaki Gülşen hanım da hakkındaki iddialara cevap vermek için bulunduğu evin penceresinden canlı yayına bağlandı. Gülşen hanım, ''Eşimin şiddetinden kaçtım. Film mi çevriliyor burada? Yeni bir yola girdim, geri dönüşüm yok. Sen yoluna ben yoluma. Hüseyin ile 10 yıldır beraberiz, 2 ay önce de ona kaçtım. Ahmet bey de bunu biliyordu. Ben boşanmak istiyorum. Ahmet bey de başkasıyla evlensin'' dedi.