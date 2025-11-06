PODCAST CANLI YAYIN
Müge Anlı'daki İbrahim Kayaaslan olayında görgü tanığından çarpıcı açıklamalar

Müge Anlı'daki İbrahim Kayaaslan olayında görgü tanığından çarpıcı açıklamalar

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Kayaaslan Ailesi, oğulları İbrahim Kayaaslan'ın 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini dile getirerek yardım istedi. Aile İbrahim'in ölümünün bir kaza değil, planlı bir cinayet olduğunu iddia ederken soruşturma derinleşti. Bugünkü yayında aile avukatı Ali Gürsel'in yaptığı açıklamalarla oklar bir kez daha İbrahim Kayaaslan'ın eşi Samime Kayaaslan'a çevrildi. Gelin Kayaaslan'ın kayınvalidesinin stüdyoda sarf ettiği sözler ise kafa karıştırdı. Öte yandan Müge Anlı'ya ulaşan görgü tanığının açıklamaları dikkat çekti...

Bunlar da Var

Ordu'da taş ocağında çökük meydana geldi! Vali Erol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Ordu'da taş ocağında çökük meydana geldi! Vali Erol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!
Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle