Müge Anlı'daki İbrahim Kayaaslan olayında görgü tanığından çarpıcı açıklamalar

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Kayaaslan Ailesi, oğulları İbrahim Kayaaslan'ın 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini dile getirerek yardım istedi. Aile İbrahim'in ölümünün bir kaza değil, planlı bir cinayet olduğunu iddia ederken soruşturma derinleşti. Bugünkü yayında aile avukatı Ali Gürsel'in yaptığı açıklamalarla oklar bir kez daha İbrahim Kayaaslan'ın eşi Samime Kayaaslan'a çevrildi. Gelin Kayaaslan'ın kayınvalidesinin stüdyoda sarf ettiği sözler ise kafa karıştırdı. Öte yandan Müge Anlı'ya ulaşan görgü tanığının açıklamaları dikkat çekti...